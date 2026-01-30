Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Haberler

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı açıklamada, kaçırılan penaltının galibiyet şansını kaybettirdiğini ve takımın daha kaliteli işler çıkarması gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Çok değerli 2 puan kaybettik." dedi.

Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından üzücü bir akşam yaşadıklarını belirtti.

Tekke, maçın ilk yarısını oyun itibarıyla kayıp olarak gördüklerini, ikinci yarıdaki oyun, istek ve arzudan memnun olduğunu söyledi.

Kaçırdıkları penaltı nedeniyle galibiyet şansını kaybettiklerini dile getiren Tekke, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Yeteneklerimizle daha kaliteli işlerin ortaya çıkması gerekiyor. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Çok değerli 2 puan kaybettik. Önümüzde zorlu maçlar var. Oyun olarak başımız önde değiliz dik bir şekilde ayrılıyoruz ama daha kaliteli işler çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Penaltı pozisyonları izlemediğini bu nedenle hakemin bu kararları hakkında bir şey söyleyemeyeceğini anlatan Tekke, "Ama genel hatlarıyla ambiyanstan hoşnut değilim. Nedeni de şu. Özellikle aut atışlarında oyun çok durdu. Herhangi bir faulde oyunu durdurmak isteyen takım oyunu durduruyor. Hakem saat işareti yapıyor ama çok gerçeğe yakın olmuyor. Sadece bu maç için demiyorum. Bu maçta böyle bir rahatsızlık vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yedikleri gol ve kaçırdıkları penaltıyı maçın en olumsuz anları olarak değerlendiren Tekke, "Oyunu 90 dakika böyle tarif edemeyiz. Özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha ön plana çıkması lazım. Penaltıyı atsaydık rakip biraz daha rahatlayacaktı ve daha kolay pozisyonlar bulabilecektik. Ön bölgede üretememe ya da az üretme sorunu var." ifadelerini kullandı.

Muçi'yi bugün doğal pozisyonda oynatmadıklarını dile getiren Tekke, yeni transfer Umut Nayir'in de elinden geleni yaptığını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Transfer söylentileri oyuncuları etkiliyor olabilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Etkilenecek bir durumumuz yok. Bu oyuncular çok değerli oyuncular. İstenilen oyuncular. Bir süredir oyuncularımız izleniyor, isteniyor. Dünyada her maç, her oyuncunun istatistiklerinin tutulduğu bir sistemin içerisindeyiz. Oyuncularımızın transferi gündeme gelmesi ya da bazen absürt yapılan haberler kafasını karıştırabilir mi? Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. İstek, arzu üst seviyede problem sadece biraz daha öz güven diyebiliriz. Bu da bize kalıyor." yanıtını verdi.

Takımın belli bir potansiyelinin olduğunu anlatan Tekke, "Bu potansiyel bugünkü maçta da ortaya çıktı. Şu maçta çok rahat 3 puan kazanabilirdik. Penaltıyı atmış olsaydık. Maçlar kolay olmuyor. Bu işin psikolojik tarafı var. Psikolojik açıdan sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Temelde sorunlar çok net gözüküyor. Bugün de aynı şeyler." yorumunu yaptı.

Gazetecilerin karşılaşma öncesi takım otobüsünün taşlanmasına ilişkin sorusu üzerine de "Bir çocuk attı. Çok önemli bir şey değil. Bu tip şeylerle insaları karşı karşıya getirmeye gerek yok. Çocuk üst geçidin üzerindeydi." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
