Haberler

Mardin 1969 Spor'dan Sivas'ta 2-2'lik Beraberlik

Mardin 1969 Spor'dan Sivas'ta 2-2'lik Beraberlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Fatih Serkan Albayrak, Sivasspor maçının ardından, "Sivas deplasmanı ve Sivas’ın ligdeki durumundan dolayı zorlu bir maç olacağını biliyorduk" dedi.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Fatih Serkan Albayrak, Sivasspor maçının ardından, "Sivas deplasmanı ve Sivas'ın ligdeki durumundan dolayı zorlu bir maç olacağını biliyorduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Sivas deplasmanı ve Sivas'ın ligdeki durumundan dolayı zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Biz de Mardin'de çalışmalarımızı buna yönelik yaptık. 2-0'dan deplasmanda 1 puan almak güzel. 2-0 yakalamış bir takımın beraberliğe gelmesi bizi üzüyor. Oyuncularımız gerçekten çok karakterli ve söylenenleri yapıyorlar, mücadele ediyorlar. Bunun karşılığını da sahada alıyoruz. Mardin Spor olarak bizim ilk 1. Lig deneyimimiz. Hakemlerin arkasına sığınacak bir durumumuz yok. Bugün de bazı sorunlar yaşadı. Sivasspor'u da tebrik ediyorum ikinci yarıda güzel bir mücadele sergilediler. Pozisyon olarak baktığımız da bizim de epey pozisyonumuz var. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Hakemlerin gerçekten daha dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü

Düğün çekiminde şaşırtan anlar! Damattan önce fotoğrafçı öptü
Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor

Kabus geri döndü! Koronadan bile daha hızlı yayılıyor
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı