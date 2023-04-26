- Fatih Keleş : "Ülke sporunun gelişimi için büyük emekler veriyoruz"

İBBSK Başkanı Fatih Keleş :

"Sporcularımız bizleri gururlandırdı"

"Asıl hedefimiz olimpiyatlar"

"Kadın sporcularımız ciddi sayıda arttı"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, 21 branşta ülke sporuna hizmet verdiklerini hatırlatarak, "Ülke sporunun gelişimi için büyük emekler veriyoruz" dedi.

Büyükler Avrupa şampiyonlarında toplamda 12 madalya elde eden İstanbul Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün Başkanı Fatih Keleş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Ülke gençlerinin en az bir spor dalı ile ilgilenmeleri gerektiğini dile getiren Fatih Keleş, "Kulüp olarak çok ciddi emekler veriyoruz. Ülke sporunun gelişimi için çok ciddi emekler veriyoruz. Genç arkadaşlarımızın yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Kulübümüzün bünyesinde 3 bin 600 lisanslı sporcu var. Bunların tabiki tamamı üst düzey sporcu ya da elit sporcu dediğimiz seviyeye gelmiyorlar. Ama bir kere spora başlayan çocuğun, gencin kendine, ailesine ve sosyal çevresine çok ciddi katkısı oluyor. Özgüveni oluşuyor. Dolayısıyla gençlerin başarı elde edemeseler bile en az bir spor dalına yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Sporcularımız bizleri gururlandırdı"

Kazanılan başarıların aynı zamanda birer tecrübe olduğunu söyleyen İBBSK Başkanı Fatih Keleş, "Kulübümüzün bünyesinde bulunan sporcu arkadaşlarım, yaklaşık 1 ay içerisinde 12 madalya elde etiler. Bu madalyalar güreş, halter ve karate dallarında elde edilmiş madalyalar. İlk defa bünyemizde kadın güreş takımı kurduk. Kadın güreşçimiz ilk defa ülkemizi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti ve bronz madalya elde etti. Tabi bu bizler için bir tecrübe dönemi diyebiliriz. Yine 18 yaşında çok genç bir arkadaşımız halter dalında gümüş madalya elde etti. Karatede iki gümüş madalya kazandırdılar. 5 de bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya almaya hak kazanarak bizleri gururlandırdılar" şeklinde konuştu.

"Asıl hedefimiz olimpiyatlar"

Takım ve bireysel sporlarda birçok sporcularının olduğunu dile getiren Keleş, "Biz Olimpiyatları kendine hedef koyan bir kulübüz. Biliyorsunuz karate artık olimpik bir branş değil. Geçtiğimiz Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyatlara dahil edildi fakat 2024'te düzenlenecek turnavada bu geçerli değil. Sonraki organizasyonlar için tekrar gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü karate çok değerli bir spor dalı bizim için. Olimpik olsun veya olmasın biz karateye çok farklı gözle bakıyoruz. Bu dalda çok sayıda sporcumuz var. 19'u olimpik olmak üzere toplam 21 branşta ülke sporuna hizmet veren bir kulübüz. Bunların bir kısmı takım sporu bir kısmı da amatör bireysel sporlar. Hepsi de bizim için çok kıymetli branşlar ve oldukça önem veriyoruz. Sporcularımız da sağ olsunlar bu öneme karşılık veriyorlar. Elde ettikleri başarılar ile hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururlandırıyorlar. Önümüzdeki günlerde olimpik kota mücadelesi verecek sporcularımız var. Umarım geçtiğim dönemlerde olduğu gibi Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen spor kulübü oluruz. Bizler bu başarılar için sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. En iyi antrenörler ile iyi bir çalışma dönemi sağlamaya çalışacağız. Kadın sporcularımıza da fırsat eşitliği anlamında pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Kadın sporcularımız ciddi sayıda arttı"

Birçok dalda kadın sporcuları ön plana çıkardıklarını aktaran Başkan Keleş, "Biz kulüp olarak göreve geldiğimizden günden beri kadın sporcuların sayısının artması için onlara fırsat tanımayı kendimize hedef koyduk. Kulübümüz bünyesindeki kadın sporcu sayısı ciddi anlamda arttı diyebilirim. Kulübümüzde ilk defa kadın atletizm takımı, kadın halter takımı ve kadın buz hokeyi takımı kurduk. Bunların yanı sıra kadın voleybol takımını daha çok ön plana çıkardık. ve son olarak da kadınlarda güreş branşını açtık. Antrenörlerimizin özverili çalışmaları sayesinde başarılı oldular. Hocalarımızın emekleri de gelen başarılarda çok önemli bir payda da yer alıyor. Neticede kadınlara fırsat tanındığında ülke kadınlarının ne kadar başarılı olduğuna bir kez daha şahit olduk. Biz onlara inanıyoruz. Önlerine fırsat sunmaya da devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Ülke olarak zor dönemlerden geçildiğini de dile getiren Başkan Fatih Keleş, "Deprem felaketini yaşadık. Bu süreçte elde edilen başarılar ile ülke insanını bir nebze de olsun mutlu edebildiysek, acılarını bir an olsun dindirebildiysek, vatandaşlarımıza iyi anlar yaşatabildiysek çok mutlu oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.