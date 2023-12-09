Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Acemice mağlup olduk

Fatih Karagümrük maçının ardından

Joao Tralhao: Takımımız beraber mücadele etti ve kazandı

Atılay Canel: Acemi bir şekilde mağlup olduk

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yendi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, takımın bugün beraber mücadele ettiğini ve kazandığını söylerken, Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise acemi bir şekilde mağlup olduklarını dile getirdi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Kırmızı-beyazlılar, aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 6 maça çıkartırken puanını da 23'e yükseltti. Rakip Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao ile Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TRALHAO: HİKAYESİ OLAN BİR MAÇ OLDU

Oyunun geneline baktıkları zaman takımın karakter ortaya koyduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, "Takımımızın gerçekten çok büyük bir karakteri var diyebilirim. Çünkü geçtiğimiz hafta maçın son 10 dakikadan fazla bir süresinde kalecimiz olmadan, kalecimiz kalede olmadan hatta kalede kaleci olmadan bir kişi eksik oynadık ve takımımızın orada gösterdiği karakterin ne kadar takım kimliğimize uygun olduğunu geçen hafta vurgulamıştık. Yine bugün de hikayesi olan bir maç oldu. Bugün de 45 dakikadan fazla bir süreyi bir kişi eksik oynadık ve Fatih Karagümrük gibi iyi bir takıma karşı bunu yapmak için elimizde tek bir şey vardı. Bugün kendi kimliğimizin gerektirdiği şekilde karakter ortaya koymak" dedi.

"PERFORMANS VE KARAKTERDEN DOLAYI TAKIMDAKİ HER OYUNCUYU TEK TEK TEBRİK EDİYORUM"

Oyunun ilk yarısına çok iyi başladıklarını ve oyunu kontrol ettiklerine vurgu yapan Tralhao, "Karagümrük gibi oyuna domine etmek isteyen bir takıma karşı bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu diğer rakiplerimiz de çok iyi biliyor. Sizlerin de kamuoyunda malumu ama biz oyunu çok iyi bir şekilde kontrol ettik ve onlara karşı iki tane gol bulduk. Oyunun ortalarına doğru rakibimizin üstümüze gelmek isteyeceğini biliyorduk. Özellikle ikinci golü bulduktan sonra onların da maça ortak olmak isteyeceğini biliyorduk. Topa sahip olmak, oyuna hükmetmek bize karşı daha fazla pozisyon yakalamak isteyeceklerdi. Biz de buna karşı agresif bir tavırla her zamanki savunmamızın gerektirdiği şekilde cevap vermeye çalıştığımız anlarda eksik duruma düştük. Eksik duruma düştükten sonra takımımızın göstermesi gereken karakteri ikinci yarıda toplu bir şekilde doğru savunma yaparak, oyunun genel olarak kontrolünü rakibimize vermemeye çalıştık. İkinci yarıda oynamaya çalıştık ama oynamaya çalıştığımız anlarda rakibimizin baskısından dolayı savunmada daha fazla kaldık. Oyuncu değişikliklerimizden sonra oyuna giren oyuncuların da verdiği performansla beraber, burada vurgulamış olduğum beraberlik kelimesi Türkçede gerçekten çok büyük bir anlam taşıyor. Takımımız bugün beraber savundu, beraber mücadele etti ve kazandı. O yüzden de bugün göstermiş oldukları performans ve karakterden dolayı takımdaki her oyuncuyu tek tek tebrik ediyorum" diye konuştu.

CANEL: ACEMİ BİR ŞEKİLDE MAĞLUP OLDUK

Antalya'ya gelirken farklı duygular içinde olduklarını kaydeden Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Buradan en az puan ve ya puanlar almayı düşünüyorduk, fakat ilk 10 dakika içinde çok acemice goller yedik. İkinci yediğimiz gol bana göre Süper Lig tarihinde, belki tarihe geçecek bir gol. Gerçi ilk yarıda 2-1'i de bulduk. Kapanacaklarını biliyorduk ona göre tedbirlerimizi aldık. Attığımız gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı bana göre kesin goldü. Yorumcu arkadaşlar bunun değerlendirmesini yaparlar. Neticede acemi bir şekilde mağlup olduk" dedi.