Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamadı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sezonun ilk yarısını son sırada tamamladı.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısı sona erdi. Sezona teknik direktör Marcel Licka yönetiminde giren kırmızı-siyahlı takım, 10. haftayı birer galibiyet, beraberlik ve 8 yenilgiyle geçti. Bu sürede 4 puan toplanınca Çek teknik adam ile yollar ayırıldı. Licka'nın yerine yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz ile devam eden İstanbul temsilcisi, 7 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan alabildi.

İlk yarıyı 9 puanla kapatan Fatih Karagümrük, 18 takım arasında son sırada kaldı.

En istikrarlısı Grbic ve Atakan

Fatih Karagümrük'ün en istikrarlı oyuncuları kaleci Ivo Grbic ile savunma oyuncusu Atakan Çankaya oldu.

Ligin ilk yarısında kırmızı-siyahlı formayı 13'ü yabancı, 14'ü yerli olmak üzere 27 futbolcu terletti.

Bu oyuncular arasında tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen Grbic ve Atakan, bin 530'ar dakika sahada kaldı. İki oyuncuyu 15 müsabakada bin 334 dakika süre bulan Jure Balkovec izledi.

En golcüsü Fofana

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ilk yarıdaki en golcü oyuncusu David Datro Fofana oldu.

Fildişi Sahilli futbolcu, süre aldığı 12 müsabakada 893 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki santrfor, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu 2 golle Serginho, birer golle de Atakan Çankaya, Daniel Johnson, Tiago Çukur, Matias Kranevitter, Sam Larsson ve Anıl Yiğit Çınar izledi.

İstanbul temsilcisinin bir golünü ise Samsunspor mücadelesinde Lubomir Satka kendi kalesine attı.

En hırçını Balkovec

Fatih Karagümrük'ün ilk yarıdaki en "hırçın" futbolcusu Jure Balkovec oldu.

İlk yarıda 1 kırmızı, 4 sarı kart gören Sloven futbolcu, takımın en hırçını olarak öne çıktı. Bu oyuncuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Marius Tresor Doh izledi.

Futbolcuların performansı

Fatih Karagümrük'te Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: