Fatih Karagümrük ile Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.