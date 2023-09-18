Fatih Karagümrük ile Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ryan Mendes, sağ kanattan penaltı noktasına doğru topu otaladı. Ceza sahasında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.
8. dakikada kaleci Dituro'nun uzaklaştırmak istediği top Didier Lamkel'e çarparak ağlara gitti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Lamkel'in eline çarptığını belirterek golü geçerli saymadı.
24. dakikada Kamil Ahmet'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Lamkel'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
30. dakikada Strandberg'in ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada sağ kanattan gelen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Lamkel'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Davide Biraschi, Federico Ceccherini, Levent Mercan, Stefano Sturaro, Adnan Uğur, Kevin Lasagna, Marcus Rohden, Ryan Mendes, Serdar Dursun
Yedekler: Emre Bilgin, İbrahim Dresevic, Can Keleş, Sofiane Feghouli, Güven Yalçın, Kerem Atakan Kesgin, Emir Tintiş, Otabek Shukurov, Nazım Sangare, Flavio Paoletti
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Kilama, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Matur, Chandrel Massango Matondo, Giorgi Aburjania, Carlos Strandberg, Oluwafisayo Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Didier Lamkel Ze
Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Renat Dadashov, Faouzi Ghoulam, Recep Burak Yılmaz, Armin Hodzic, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı, Rigoberto Rivas
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kartlar: Didier Lamkel (Hatayspor) - İSTANBUL