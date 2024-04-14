Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev yapıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan, Tadic, Dzeko

3 YILDIZ İSİM YOK

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder, sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

CANLI ANLATIM

21' Ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan Can savunmanın arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

20' Krunic sol kanattan bindiren Ferdi'yi görmek istedi fakat savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

19' Valentin Eysseric şansını çok uzaklardan denedi fakat Livakovic topu kontrol etti.

18' Osayi sağ kanatta kendisini boşa çıkartan İrfan Can'a pasını verdi fakat top doğrudan taca çıktı.

13' Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla gelen Levent ceza sahasına girdi ve pasını Rohden'e verdi. Rohden'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

12' Andrea Bertolacci savunma arkasına sarkan Güven'e pasını gönderdi fakat Çağlar araya girdi ve topu taca gönderdi.

11' Valentin Eysseric, İsmail'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

9' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mendes sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top Livakovic'de kaldı.

8' Sağ kanattan topla gelen İrfan Can son çizgiye inip ortasını açtı. Tadic'in indirdiği topa gelişine vuran Dzeko'nun şutu farklı şekilde auta çıktı.

7' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Krunic bekletmeden pasını sol kanattaki Tadic'e verdi. Tadic savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

4' Levent sol kanattan topla çıkmak istedi ama Serdar araya girdi ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' Davide Biraschi savunma arkasına sarkan Can'a uzun topunu gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

2' Tadic sol kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'ye pasını vermek istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...