Fatih Karagümrük, David Fofana ve Burhan Ersoy ile Anlaştı

Fatih Karagümrük, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladığını açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, defans tandemini de 2 yıllık anlaşmaya vardığı Burhan Ersoy ile güçlendirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük kadrosunu David Fofana ile güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen 22 yaşındaki santrfor David Fofana'yı renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Göztepe'de kiralık olarak oynayan Fildişi Sahilli oyuncumuz, kariyerine 2020-2021 sezonunda Molde'de başladı. Molde'de 65 maçta 24 gol atan Fofana, 2022-2023 sezonunda Premier Lig'in önemli kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu. Golcü oyuncu Union Berlin ve Burnley'de de kiralık olarak görev yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimleri yaşayan, Fildişi Sahili A Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Defans hattına Burhan Ersoy hamlesi

İstanbul temsilcisi, defans hattını da son olarak Adana Demirspor forması giyen Burhan Ersoy ile güçlendirdi. Genç oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, defans oyuncusu Burhan Ersoy ile 2 sezonluk anlaşma sağladı. Son iki sezon Adana Demirspor ile Süper Lig deneyimi yaşayan, Türkiye U20 Milli Takımı forması da giyen Burhan Ersoy'a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL