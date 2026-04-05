Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: 2-1

MISIRLI.COM.TR Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 28'inci haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetti. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Candaş Elbil yaptı.

Ev sahibi ekip Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmaya; Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Verde, Babicka, Serginho, Larsson 11'i ile çıktı.

Konuk takım Çaykur Rizespor ise; Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Halil Dervişoğlu 11'i ile maça çıktı.

Karşılaşmanın 12'nci dakikasında sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Augusto'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde Mihaila'nın kafa vuruşunda yan direğe çarpan topu kaleci Grbic kontrol etti.

28'inci dakikada ev sahibi takımın atağında sağ kanattan gelen uzun pası ceza sahası içinde Babicka, kafayla Larsson'a indirdi. Larsson, kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

39'uncu dakikada Larsson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Verde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu takım arkadaşı Serginho'ya çıkardı. Serginho topu boş kaleye göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 70'inci dakikasında konuk ekibin sağdan geliştirdiği atakta Augusto'nun ortasında kale önündeki Sowe'a çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

87'nci dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tiago Çukur topu kafayla kale önüne indirdi. Babicka sert vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı