Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'a mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta yaşanan golleri ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz.