Fatih Karagümrük, 2 yıldızın sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerini feshetti.

"SÖZLEŞMELERİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." denildi.

DITURO İSPANYA'YA GİTTİ

Ayrıca La Liga II takımlarından Elche, Karagümrük'ün 36 yaşındaki Arjantinli kalecisi Matias Dituro'yu transfer ettiğini duyurdu.

Brahim Darri

Matias Dituro