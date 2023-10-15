Faslı Futbolcular Filistin'e Destek Mesajı Verdi

"Atlas Aslanları" lakaplı Faslı milli futbolcular, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi ve Filistinlilerle dayanışma mesajı verdi.

Bir haftayı aşkın süredir devam eden ve 2 bini aşkın kişinin öldüğü Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili futbol dünyasından da Filistinlilere destek mesajları geldi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayımladı.

Batı medyasının Filistin'de yaşananlarla ilgili yanıltıcı bilgiler verdiğine işaret eden Ziyech, ırkçılıkla mücadelesiyle tanınan ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in "Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur." sözünü alıntıladı.

Ziyech, Filistinlilerle dayanışmasını ifade etmek için paylaşımında, Filistin bayrağına ve İsrail saldırısı sonucu Gazze'deki yıkımı ortaya koyan bir fotoğrafa da yer verdi.

Bayern Münih'te oynayan Faslı Nasır Mezravi de sosyal medya hesabından paylaştığı Mescid-i Aksa'nın fotoğrafıyla beraber Filistin'e desteğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'den alıntı yapan Mizravi, İbrahim süresinden "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" mealindeki 42. ayeti paylaştı.

Katar'ın Er-Reyyan kulübünde forma giyen Faslı oyuncu Süfyan Bufal da Gazze'deki yıkımın ortasında kalan bir çocuğun fotoğrafını yayımladı.

Fransız futbol kulübü Toulouse'de oynayan milli futbolcu Zekeriya Ebu Hilal, "Roketler üzerimizde olabilir ancak Allah'ın onların da üstünde olduğunu unuttular." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan kulübü Al Fayha'da oynayan Abdulhamid es-Sabiri de Gazzelilerle dayanışmasının bir ifadesi olarak, 2022 Katar Dünya Kupası finallerinde Filistin bayrağını giydiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.