Fas Milli Futbol Takımı Deprem Sonrası Kan Bağışında Bulundu

Fas Milli Futbol Takımı oyuncuları, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrasında dayanışma ve destek için kan bağışında bulundu. Futbolcuların kan bağışı kampanyasına destek verdiği açıklandı.

Fas Milli Futbol Takımının oyuncuları, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrasında dayanışma ve destek için kan bağışında bulundu.

"Atlas'ın Aslanları" lakabıyla tanınan Fas Milli Takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların kan bağışı yaptığı bildirildi.

Kan bağışı yapan futbolcuların fotoğraflarına yer verilen açıklamada, "Atlas'ın Aslanları kan bağışı kampanyasına destek veriyor" mesajı paylaşıldı.

Kazablanka Kan Merkezi Müdürü Doktor Emel Derid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet sonrasında kan ihtiyacının olduğunu belirterek, vatandaşlara kan bağışı yapma çağrısında bulunmuştu.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde son belirlemelere göre, 1037 kişinin hayatını kaybettiğini, 721'i ağır olmak üzere 1024 kişinin yaralandığını açıklamıştı.