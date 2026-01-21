Haberler

Fark 3'e indi! Hull City'nin Premier Lig yolculuğu tam gaz devam ediyor

Güncelleme:
Championship 28. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Preston'ı 3-0 mağlup etti. Hull City, bu galibiyetle dördüncü sıraya yükselerek ikinci Ipswich Town ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Championship 28. hafta maçında Preston ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi. Deepdale Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 3-0'lık skorla kazandı.

HULL CITY'DEN GÖRKEMLİ GALİBİYET

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Liam Millar, 45. dakikada Akin Famewo ve 49. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.

PREMIER LİG YOLUNDA FARK 3'E İNDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Hull City, dördüncü sıraya yükselerek ikinci Ipswich Town ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Preston ise 43 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Preston, Middlesbrough deplasmanına gidecek. Hull City, sahasında Swansea City'i ağırlayacak.

