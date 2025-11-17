Haberler

Fair Play Komisyonu 44 Yıldır Türkiye'de Faaliyet Gösteriyor

Fair Play Komisyonu 44 Yıldır Türkiye'de Faaliyet Gösteriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde faaliyet gösteren Fair Play Komisyonu, 44. yılını kutluyor. Komisyon, fair play felsefesini tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ve Komisyon Başkanı Haldun Domaç, fair play'in gelişimine katkıda bulunan tüm yöneticilere teşekkür etti.

TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde bir komisyon olarak işlevini yürüten, Türkiye'de Fair Play felsefesini tanıtıp yaygınlaştırmak, Fair Play'in bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu anlatmak için Türkiye'de kuruluşu gerçekleşen Fair Play Komisyonu 44 yılı geride bıraktı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 1981 yılında Dünya Fair Play Konseyi'ni (CIFP) tanıyıp onu bir kuruluşu olarak kabul etmesinden sonra Fair Play, IOC'ye bağlı Milli Olimpiyat Komitelerince gündeme alındı. IOC'nin her komitede Fair Play ile ilgili bir komisyon kurulmasını tavsiye etmesi üzerine TMOK da bu konuda çalışmalara başladı. 17 Kasım 1981'de Turgut Atakol'un başkanlığında toplanan TMOK Yönetim Kurulu, Fair Play Komisyonu'nu oluşturdu. Komisyon; Dr. Tarık Özerengin, Av. Merih Sezen, Spor Yazarı Doğan Koloğlu, Olimpiyat madalyalı atlet Ruhi Sarıalp ve Uluslararası Boks Hakemi Ahmet Cömert 'den oluştu.

Kurul ilk Türkiye Fair Play ödülünü de 1982 yılında duyma ve konuşma özürlü olan yelkenci Varol Tamer Hepağuşlar'a (davranış dalında) verdi. Hepağuşlar, Balkan Yelken Şampiyonası'nda parkuru şaşıran Yunan rakibini uyarmış, elenmesini engellemişti. Bir yıl sonra (1983) Türkiye Fair-Play ödülünü kazanan İsmet Karababa Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) büyük ödülü olan Baron Pierre de Coubertin ödülüne layık görüldü.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, 44 yılı geriden bırakan fair play in Türkiye yolculuğunda önemli adımlar atılıp, mesafeler kat edildiğini, TMOK'un bu yolda güçlü adımlarla yürüyüşüne devam edeceğini belirtirken, Komisyon Başkanı Haldun Domaç da, bugüne kadar fair play in gelişmesine sportif ve toplumsal olarak katkı veren tüm başkanlar ve yöneticilere çabaları için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.