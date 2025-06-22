Fair Play Buluşmaları Muğla'da Başlıyor

Fair Play Buluşmaları Muğla'da Başlıyor
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, 'Fair Play Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında Muğla'da buluşacak. Etkinlikte, fair play felsefesi üzerine önemli sunumlar ve paneller gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, 'Fair Play Buluşmaları' başlığı altında Türkiye genelinde Fair-Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve bu felsefenin toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi amacıyla çıkılan yolda ilk Muğla'da buluşacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu yeni dönem çalışmalarının ilk etkinliği Muğla'dan başlıyor. Muğla Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan panel 24 Haziran Salı günü saat 15.00'te spor paydaşlarının katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonu'nda gerçekleşecek.

Etkinlikte; TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, milli atlet Necdet Ayaz, akademisyenler; Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz, gazeteciler; Deniz Satar, Mustafa Karagöl, Mustafa Göksu, Hüseyin Özkök ile Başak Dönmez ve Kaan Duygu fair play konusunda katılımcılara görsel sunumlarla bilgi paylaşacak.

Fair-Play komisyon üyeleri; 'Fair Play nedir?, 'Fair Play ve Kişisel Gelişim', 'Atatürk ve Fair Play', 'Fair Play'in toplumsal önemi' başlıklı konuşmalar ile Fair Play'in sportif ve toplumsal yaşamımızdaki önemi ortaya koyacak.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın davetiyle gerçekleşecek buluşmada, Muğla'da sporun paydaşları (sporcular, yöneticiler, hakemler, teknik adamlar ve beden eğitimi öğretmenleri) bir araya gelecek ve düzenlenecek panel ile Fair Play Komisyonun daha önce gerçekleştirdiği Fair Play'i anlatan karikatür ve fotoğraflar sergilenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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