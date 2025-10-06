Haberler

Fabio Cannavaro, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak takımın başına geçti

Fabio Cannavaro, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak takımın başına geçti
Güncelleme:
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Özbekistan Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine İtalyan Fabio Cannavaro'yu getirdi.

Aldığı başarılı skorların ardından tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Özbekistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Fabio Cannavaro getirildi.

KAPADZE'NİN YERİNE CANNAVARO

Özbekistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği belirtildi. Daha önce Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev alan İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncularından Cannavaro, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

Fabio Cannavaro, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak takımın başına geçti

İKİNCİ SIRADA YER ALDI

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
