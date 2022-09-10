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F1 İtalya Grand Prix'sinde Albon'un yerine de Vries yarışacak

Spor Haberleri

F1 İtalya Grand Prix'sinde Albon'un yerine de Vries yarışacak

Formula 1 takımlarından Williams, sezonun İtalya'da düzenlenecek 16. ayağında, apandisit teşhisi konan Alex Albon'un yerini Nyck de Vries'in alacağını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Williams, sezonun İtalya'da düzenlenecek 16. ayağında, apandisit teşhisi konan Alex Albon'un yerini Nyck de Vries'in alacağını açıkladı.

2019'da Formula 2, 2021'de ise Formula E'de şampiyonluğa ulaşan Mercedes takımının Hollandalı test pilotu de Vries, kariyerinin ilk F1 yarışına çıkacak.

Williams takımından yapılan açıklamaya göre sabah kendisini iyi hissetmeyen Taylandlı sürücü Albon'un, tetkikler sonucu apandisit olduğu tespit edildi. Bu nedenle sıralama turları ve yarışta Albon'un yerini de Vries alacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Formula 1 Mercedes İtalya Spor Haberler

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