F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in transfer listesinde yer alıyor. Nice, resmi maçlarda kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de listeye dahil edilmeyen Akaydın'ı 1 yıllığına kiralamak ve zorunlu opsiyonla satın almak istiyor. Transferin hızla tamamlanması için kulüp yetkilisinin Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
KİRALAMAK İSTİYORLAR
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi, tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında.
SAMET GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Samet Akaydın'ın da Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.
FRANSIZLAR ACELECİ
Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor. Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.