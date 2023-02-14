F.Bahçe'ye dönmesi bekleniyordu! Trabzonspor, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Markovic'i transfer etti
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Trabzonspor, deprem felaketinden dolayı Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Bir dönem F.Bahçe forması giyen Sırp kanat oyuncusunun, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyeceği konuşuluyordu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen ve ligden çekilen Gaziantep Fk, futbolcularını diğer takımlara kiralık gönderme kararı aldı. Bu doğrultuda Gaziantep FK'dan ilk transferi Trabzonspor yaptı.
Trabzonspor, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. 28 yaşındaki futbolcunun Gaziantep ekibiyle olan mukavelesi ise 2024'te tamamlanıyor.
2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık oynayan Markovic'in, tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyeceği konuşuluyordu. Gaziantep'te yeniden eski günlerinin sinyalini veren futbolcu, Trabzonspor'a katıldı.
Bu sezon ligde 19 maça çıkan Markovic 4 gol atıp, 2 asist üretti. Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.