Üye Girişi
Haberi Paylaş

F.Bahçe'ye dönmesi bekleniyordu! Trabzonspor, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Markovic'i transfer etti

Spor Haberleri

Trabzonspor, deprem felaketinden dolayı Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Bir dönem F.Bahçe forması giyen Sırp kanat oyuncusunun, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyeceği konuşuluyordu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen ve ligden çekilen Gaziantep Fk, futbolcularını diğer takımlara kiralık gönderme kararı aldı. Bu doğrultuda Gaziantep FK'dan ilk transferi Trabzonspor yaptı.

F.Bahçe'ye dönmesi bekleniyordu! Trabzonspor, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Markovic'i transfer etti

Trabzonspor, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. 28 yaşındaki futbolcunun Gaziantep ekibiyle olan mukavelesi ise 2024'te tamamlanıyor.

F.Bahçe'ye dönmesi bekleniyordu! Trabzonspor, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Markovic'i transfer etti

2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık oynayan Markovic'in, tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyeceği konuşuluyordu. Gaziantep'te yeniden eski günlerinin sinyalini veren futbolcu, Trabzonspor'a katıldı.

Bu sezon ligde 19 maça çıkan Markovic 4 gol atıp, 2 asist üretti. Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Lazar Markovic Gaziantep FK Trabzonspor Fenerbahçe Deprem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title