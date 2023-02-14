F.Bahçe'ye dönmesi bekleniyordu! Trabzonspor, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Markovic'i transfer etti

Trabzonspor, deprem felaketinden dolayı Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Bir dönem F.Bahçe forması giyen Sırp kanat oyuncusunun, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyeceği konuşuluyordu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen ve ligden çekilen Gaziantep Fk, futbolcularını diğer takımlara kiralık gönderme kararı aldı. Bu doğrultuda Gaziantep FK'dan ilk transferi Trabzonspor yaptı.

KİRALIK ANLAŞMA

Trabzonspor, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. 28 yaşındaki futbolcunun Gaziantep ekibiyle olan mukavelesi ise 2024'te tamamlanıyor.

FENERBAHÇE İDDİALARI SUYA DÜŞTÜ

2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık oynayan Markovic'in, tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyeceği konuşuluyordu. Gaziantep'te yeniden eski günlerinin sinyalini veren futbolcu, Trabzonspor'a katıldı.

5 GOL, 3 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon ligde 19 maça çıkan Markovic 4 gol atıp, 2 asist üretti. Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.