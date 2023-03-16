F.Bahçe-Sevilla maçında çıldırtan hakem yönetimi! Net penaltıyı 5 dakika incelediler

Fenerbahçe-Sevilla maçının İngiliz hakemi Michael Oliver, sahadaki yönetimiyle büyük tepki çekti. İlk yarıda art arda sert fauller yapan Sevillalı futbolculara kart çıkarmayan İngiliz hakem, F.Bahçelilere aynı yaklaşımı göstermedi. Oliver ve VAR ekibinin F.Bahçe'nin net penaltısını uzun süre incelemesi taraftarları çıldırttı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla'ya karşı oynadığı maçın hakemi İngiliz Michael Oliver, gösterdiği yönetimle büyük tepki çekti.

KART ÇIKARMADI

İlk yarıda art arda sert fauller yapan Sevilla'nın futbolcularına kart çıkarmayan Oliver, tribünlerden büyük çekti. Özellikle Arda Güler'e karşı İspanyol ekibinin futbolcuları hayli sert oynadı.

UZUN SÜREN İNCELEME

37'de Ferdi'nin açtığı ceza sahası içine gönderdiği top, Alex Telles'in eline geldi. VAR ekibi bu pozisyonu yaklaşık 4 dakika inceledi. VAR'a giden Oliver da pozisyona baktıktan sonra penaltı verdi. Valencia'nın 42'de attığı golle F.Bahçe maçta öne geçti.

Görüntü: EXXEN

4 DAKİKA UZATMA

Batshuayi'nin sakatlığı, penaltı incelemesi ve Rakitic'in çaldığı zamanlar uzatmaya eklenmedi. İlk yarıya yalnızca 4 dakika ilave süre verildi.