F.Bahçe maçı kazandığına üzgün! Valencia'nın geri dönüş tarihini duyan taraftar yıkıldı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia'nınsakatlandığını açıkladı.

DİZ TRAVMASI

Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi ve Enner Valencia'da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildi. Joshua King ve Oosterwolde'nin dönüşü 1 ayı bulacak. Enner Valencia için de 3-4 haftalık bir süre konuşuluyor.

EKVADOR KAMPINA KATILMADI

Tedavisine başlanan Enner Valencia, son halini paylatşı. Yıldız futbolcudaki ödemin geçmesi için kompresyon cihazıyla tedavi uygulanıyor. Ekvador Milli Takımı'na katılamayan 33 yaşındaki forvet, "Takımımda olmayı çok isterdim. Ancak dizimdeki rahatsızlık nedeniyle size eşlik edemeyeceğim. Bol şanslar" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ MAÇI BÜYÜK RİSK

Enner Valencia'nın geri dönüşünün minimum 3 haftayı bulabileceği ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali az da olsa var. Ancak sahaya çıkması büyük risk taşıyor. Teknik ekip, sezonun geri kalanını düşünerek Valencia'yı riske atmak istemiyor.