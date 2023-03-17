F.Bahçe'den ayrılan yeniden doğuyor! Yaka paça gönderilen Berisha, Alman Milli Takımı'na seçildi

Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a satın alma opsiyonuyla kiralık yolladığı Mergim Berisha, Alman Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Bundesliga'da fırtınalar estiren Berisha'nın yerine sezon başında transfer edilen Joshua King, Joao Pedro ve Batshuayi için yaklaşık 20 milyon euroluk harcama yapılmıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya Bundesliga takımı Augsburg'a kiralık gönderdiği 24 yaşındaki forvet Mergim Berisha, küllerinden doğdu.

DAVET ALDI

Yeni takımında göstediği performansla dikkatleri üzerine çeken Berisha, Alman Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı karşılaşma öncesi davet aldı.

18 MAÇ 8 GOL 4 ASİST

Bu sezon Bundesliga'da 18 maça çıkan Berisha, 8 gol ve 4 asistle toplamda 12 gollük katkı verdi. Augsburg'a gönderildiğinde değeri 4,5 milyon euroluk değeri olan Berisha'nın değeri 6 milyon euroya yükseldi.

4 MİLYON EUROYA YOLCU

Berisha'yı 300 bin euroyu kiralayan Augsburg'un transfer sözleşmesinde 4 milyon euroluk satın alma maddesi bulunuyor.

PEDRO HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe, sezon başında 31 yaşındaki Joao Pedro için Cagliari kulübüne 4.7 milyon euro, Batshuayi için Chelsea'ye 3, Joshua King'i de bonservissiz kadrosuna katmıştı. Bu üç futbolcunun yıllık maaşının toplamı ise 12 milyon euro civarında.