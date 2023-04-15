Eze'den hayat öpücüğü! İstanbulspor'dan Başakşehir karşısında kritik galibiyet
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Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi Eze'nin 45. dakika attığı golle İstanbulspor kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İstanbulspor sahasında Medipol Başakşehir'i Eze'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip almış olduğu bu 3 puanla ligde kalma umutlarını devam ettirdi.
Ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 maçlık da mağlubiyet serisi yaşayan İstanbulspor, bu maçla birlikte derin bir nefes almış oldu. İstanbulspor 1 maç fazlasıyla küme düşme hattındaki rakibi Giresunspor ile olan puan farkını 3'e yükseltti.
Ligde oynadığı son 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Medipol Başakşehir, bu süreçte oynadığı 3. maçtan da mağlup ayrıldı. Medipol Başakşehir, ligdeki son deplasman galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla almıştı.
Başakşehir önünde aldığı kritik galibiyetle umuda tutunan İstanbulspor, puanını 27'ye çıkardı. Üst sıralara oynayan boz-baykuşlar ise 45 puanda kaldı.
Lig'in 30. haftasında İstanbulspor sahasında Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. Medipol Başakşehir ise iç sahada Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesine çıkacak.