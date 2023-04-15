Eze'den hayat öpücüğü! İstanbulspor'dan Başakşehir karşısında kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İstanbulspor sahasında Medipol Başakşehir'i Eze'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip almış olduğu bu 3 puanla ligde kalma umutlarını devam ettirdi.

EZE'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 maçlık da mağlubiyet serisi yaşayan İstanbulspor, bu maçla birlikte derin bir nefes almış oldu. İstanbulspor 1 maç fazlasıyla küme düşme hattındaki rakibi Giresunspor ile olan puan farkını 3'e yükseltti.

BAŞAKŞEHİR, DEPLASMANLARDA YARALI

Ligde oynadığı son 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Medipol Başakşehir, bu süreçte oynadığı 3. maçtan da mağlup ayrıldı. Medipol Başakşehir, ligdeki son deplasman galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla almıştı.

PUAN DURUMLARI

Başakşehir önünde aldığı kritik galibiyetle umuda tutunan İstanbulspor, puanını 27'ye çıkardı. Üst sıralara oynayan boz-baykuşlar ise 45 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA

Lig'in 30. haftasında İstanbulspor sahasında Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. Medipol Başakşehir ise iç sahada Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesine çıkacak.