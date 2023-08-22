Eyyübiye'de 27 yeni halı saha hizmete açıldı

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye'de, eğitim ve spor yatırımlarına büyük önem veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, kısa sürede yapılacağını açıkladığı 27 halı sahanın tamamı hizmetine sunuldu. Başkan Mehmet Kuş'un göreve başlamasının ardından yapımına başladığı halı saha sayısı, Altınbaşak, Güzelkuyu, Kırkmağara, Kaplanköy, Tekyamaç, Günbalı, Bayraklı, Vergili, Dolutepe, Özlü, Akmağara, Aşağı Yazıcı, Yolbaşı, Keskin ve Dilimli kırsal mahallelerindekilerin de tamamlanmasıyla 27'ye ulaştı. Eğitim ve spor yatırımlarında altın dönemini yaşayan Şanlıurfa Eyyübiye merkez ilçesinde, yine Başkan Mehmet Kuş döneminde planlanarak yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan Eyyübiye Millet Bahçesi içerisinde 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol sahasıyla 2 tenis kortu olmak üzere 8 spor alanı yer alıyor. İlçe gençliğinin sporla iç içe yaşayacağı alanlar tesis etmeye devam eden Eyyübiye Belediyesinin, Yenice Spor Kompleksi profesyonel çim saha, Kito Deresi Yaşam Parkı, Batıkent TOKİ Yaşam Parkı içerisindeki spor alanlarının yapım çalışmaları ise devam ediyor.