Eyüpsultan'da Motosiklet Denetimi: Plakasız Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye bin 671 lira cezai işlem uygulandı ve motosikleti trafikten men edildi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, denetim sırasında plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye bin 671 lira cezai işlem uygulayarak motosikleti trafikten men etti. Sürücü jandarma ekiplerinin durdurduğu taksiyle denetim noktasından ayrıldı.

Eyüpsultan'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Ekipler motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler motosikletlerin sepetlerinde de arama yaparak yasaklı madde ile ateşli ve delici silah olup olmadığını kontrol etti. Kask takmadan seyir halinde giden bir motosiklet sürücüsüne 436 lira para cezası yazıldı. Sürücü belgesi bulunmayan sürücüye 8 bin 190 lira, plakasız motosiklet kullanan sürücüye ise bin 671 lira para cezası uygulandı. Jandarma kask ve diğer gerekli önlemler eşliğinde yolculuk edenlere de teşekkür etti.

MOTORSİKLETİ BAĞLANDI, JANDARMANIN DURDURDUĞU TAKSİYLE GİTTİ

Denetimlerde plakasız motosiklet kullanan bir sürücü durduruldu. Ekipler, motosiklet sürücüsüne bin 671 lira cezai işlem uygulayarak motosikleti trafikten menetti. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürülürken, jandarma ekipleri motosiklet sürücüsü için yoldan taksi çevirdi.

"YAPILAN DENETİMLER HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN İYİ ONA DENK GELDİK BİZDE"

Motosikletinde plaka bulunmadığı için trafikten menedilen Koray Karakurt, "Motosikleti yeni aldım, henüz plakayı bastıramadım. Motoru alalı 1 ay, 20 gün falan oldu. Yapılan denetimler huzur ve güvenlik için ona denk geldik bizde" dedi.

Denetimlerde toplam 10 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan 4 bin 360 lira, plakasız motosiklet kullanan 5 sürücüye 8 bin 355 lira, sürücü belgesi olmayan 3 kişiye ise 24 bin 590 lira para cezası verildi. Jandarma ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.