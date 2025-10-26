Haberler

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak: "Trabzonspor Maçında Kaçırdığımız Fırsatlar Skoru Etkiledi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, Trabzonspor'a 2-0 kaybettikleri maç sonrası basın toplantısında, takımın geçiş yakalamalarını ve kaçırılan net pozisyonları değerlendirdi. Sakatlık yaşayan Luccas Claro için üzüntülerini de dile getiren Ak, takımın gücüne inandığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, özellikle ilk yarıda 8 tane geçiş yakaladıklarını ancak 2 tanesi net pozisyonlarda gol atamadıklarını söyledi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında futbolcusu Luccas Claro'nun sakatlığına değinerek "Claro'ya çok geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir oyuncumuzu kaybettik maalesef. Umarım daha güçlü şekilde döner. Çünkü ona çok ihtiyacımız var, bu takımın ona ihtiyacı var." dedi.

Karşılaşmayla ilgili olarak da Ak, "Planlarımız çok netti, 3 puan almaktı. Aslında oyuna çok iyi başladık. Ama 12. dakikada yaptığımız çok basit hata, Trabzonspor gibi bir takım hemen cezalandırıyor. Daha sonra oyuna geri döndük. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Savunma planlarında 8 tane geçiş yakaladık. Bunların 2 tanesi çok netti. Maalesef onları atamadık. Belki orada golü bulsak daha farklı bir senaryo olabilirdi. İkinci yarı yine aslında daha özgüvenli, daha iştahlı oyundan vazgeçmeden devam ettik. Bir an oyun disiplininden kopmak ikinci golü yememize neden oldu. Sonra da yaptığımız hamlelerle maalesef oyunun skorunu değiştiremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Ak, takımda kısa süredir görev yaptığını dile getirerek, "2 haftadır takımla beraberiz. Geçen haftaki gibi oyunun üzerine koyup devam etmemiz, daha çok çalışmamız lazım. Bu takımın o kalitesi, o gücü, o deneyimi var. Dinlendikten sonra çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu

Cezaevinde zehirlenme paniği! 6 mahkum hastanelik oldu
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.