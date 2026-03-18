Haberler

İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin: 'Bize Çok Puan Lazım'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trabzonspor'a karşı kaybettikleri maçın ardından kalan 7 maçta maksimum puan hedeflediklerini ifade etti. Genç oyuncuları geliştirerek mücadele ettiklerini vurgulayan Gerin, son 3 maçta alınan puan almaması konusunda oyuncularının iyi performans sergilediklerini belirtti.

İKAS Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Bize çok puan lazım. Genç oyuncuları geliştirerek oynamaya çalışıyoruz. Son 3 maçta 0 puanı oyuncularım kesinlikle hak etmedi. Bugün 1 puan alabilseydik bizim için çok iyi olacaktı. Kalan 7 maçta maksimumu alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında ikas Eyüpspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Atila Gerin, "Trabzonspor en iştahlı zamanıyla geldi bize. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin içinde, şampiyonluğunun da biraz içinde. Çok iştahlı ve dinamik olacağını biliyorduk. Biz iyi hazırlandık. Savunma planımız çok ciddi şekilde işledi. Akan oyunda pozisyon vermedik. Savunma olarak duran toplarda, kornerlerde pozisyon verdik. Orada gücümüz yetmedi. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. En azından yerde yatmadıkları için de tebrik ediyorum. Oyuncuların yerde yatmadığı bir maçı bitirebildik. Bize çok puan lazım. Genç oyuncuları geliştirerek oynamaya çalışıyoruz. Son 3 maçta 0 puanı oyuncularım kesinlikle hak etmedi. Bugün 1 puan alabilseydik bizim için çok iyi olacaktı. Kalan 7 maçta maksimumu alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'LİGİN GERÇEKLERİNİ İYİ BİLEN BİRİYİM'

Savunma yönlerini geliştirmeleri durumunda galibiyetlere ulaşabileceklerini aktaran Gerin, "Bugün de ilk yarıda rakip takım çift santrforla çıkınca orta sahada 1 fazla olacağımızı biliyorduk. Pas yapmayı iştahlı yaptık. Trabzonspor'un defans oyuncularına karşı buralarda bizim oyuncularımızın kaliteli iş yapması kolay bir şey değil. Bir yere kadar getiriyoruz sonra tıkanıyoruz. Ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. Ligin gerçeklerini iyi bilen biriyim. Bu takımı oynatarak, pas yaptırarak, futbol oynayarak bir şey yapabileceğimizi baştan göstermiştik. Şimdiye kadar oyunu çok çirkinleştirmedik. Savunmada gol yemezsek attığımızda kazanacağımız maçlar olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza değil adeta katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı