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Eyüpspor, Polonyalı futbolcu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, daha önce Türkiye'de Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor formaları giyen 28 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak ile sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce Türkiye'de MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Son olarak Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panetolikos'ta top koşturan Michalak için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer de katıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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