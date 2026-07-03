Eyüpspor, Polonyalı futbolcu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce Türkiye'de MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Son olarak Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panetolikos'ta top koşturan Michalak için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer de katıldı.