Eyüpspor İç Sahada Büyük Takımlarla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynayacak

Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştireceğini açıkladı. Kulüp, stad arayışında destek olan diğer kulüplere teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stat arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
