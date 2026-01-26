Haberler

Eyüpspor-Beşiktaş maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Kayserispor ile oynanan son maça göre 3 değişiklik yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile İstanbul'da oynanan ve 1-0 kazandıkları mücadeleye göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nı kulübeye çekerken Taylan Bulut'a ilk 11'de şans verdi. Sarı kart cezalısı Felix Uduokhai'nin yerine kart cezasını tamamlayan Tiago Djalo 11'e dönerken, takımdan ayrılacağı konuşulan Tammy Abraham'ın yerine ise Jota Silva formasına kavuştu.

Abraham'ın yokluğunda El Bilal Toure, santrfor mevkisinde görevlendirildi.

Abraham kadroda yok

Beşiktaş'ta gün içerisinde bonservisi Roma'dan alınan Tammy Abraham, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı konuşulan İngiliz santrforun yerine eflatun-sarılı ekibe karşı rakip kaleye en yakın olarak El Bilal Toure oynadı.

Abraham, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 kez rakip ağları sarsmıştı.

Jota Silva, 3 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Jota Silva, ligde 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sezonun ilk yarısında son olarak Gaziantep FK karşısında ilk 11'de görev yapan Portekizli oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçlarında formasından uzak kaldı.

Jota Silva, geçen hafta oynanan müsabakada 79. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

Kulübe yerlilere emanet

Beşiktaş'ın Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçta kulübe yerli oyunculara emanet edildi.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Ayrıca kulübede bulunan 9 yedek oyuncudan 6'sı ise Beşiktaş altyapısında yetişen isimler olarak göze çarptı.

Taraftar yalnız bırakmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını Eyüpspor deplasmanında yalnız bırakmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldururken, ek olarak kendilerine ayrılan yerin de bir kısmında maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Türk bayrağına saldırı protesto edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin olaya "Bayrağa uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

Ayrıca karşılaşmadan önce Beşiktaşlı futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
