Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: 'Gelecek yıllarda da bu çizgimizi koruyacağız'

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, bu sezon Eyüpspor olarak Süper Lig'de elde ettikleri sıralamanın çok değerli olduğunu söyleyerek, "Eyüpspor gelecek yıllarda da bu çizgisini koruyacak" dedi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Misafirperverliğinden dolayı Fenerbahçe yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Kulaksız, "Almış oldukları galibiyetten dolayı da kendilerini kutluyorum. Biz, bir ilçe takımını başkanımız Murat Özkaya ile 2. Lig'den aldık, önce 1. Lig'e oradan da Süper Lig'e taşıdık. Eyüpspor'un bu hafta itibarıyla altıncı sırada olmasıyla yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi saygı duyduğumuz büyük takımlarla mücadele ediyor olması bize çok gurur veriyor. Küme düşme stresiyle de burada olabilirdik. Çok rahat şekilde geldik. Takımımızın oynadığı oyunla gurur duyduk. Yenildik, rakibimizi tebrik ettik. Sezon başından bu yana yaklaşık 6 yıldır hiç hakem konuşmadan, kimseye hakaret etmeden, kavga etmeden, futbolun fair-play ruhunu ön plana çıkaran bir duruşumuz vardı" ifadelerini kullandı.

"Ben yaptığımız işin çok değerli olduğunu düşünüyorum"

Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik eden Kulaksız, "Bununla beraber sezon başında Erencan Yardımcı'yı Hoffenheim'a, sezon içinde Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a sattık. Başka sporcu arkadaşlarımızı da çeşitli takımlara gönderdik. Üç oyuncuda 12 milyon Euro gibi, önemli bir gelir elde ettik. Bugün itibarıyla da hocamız Arda Turan'a, oyuncumuz Berke Özer'e Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler var. Ben yaptığımız işin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Milli takıma süre bulmasalar da Berke Özer'i, Ahmed Kutucu'yu, Emre Mor'u gönderdik. Bugün itibarıyla futbola doğru şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Eyüpspor gelecek yıllarda da bu çizgisini koruyacak. İki takımın ligi önde götürdüğü, bütçeler arasında farkın olduğu, Anadolu kulüplerinin bu iki takımla hem bütçe hem kadro planlaması anlamında çok rekabet etmesinin mümkün olmadığı bir sezon geçirdik. Bunu başarmak için bizim gibi kulüplerin geliri büyük takımların 20'de 1'i gibi oluyor. Bunları artırmak lazım. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebilirsek onlar da Avrupa kupalarında daha iyi dereceler elde edecek. Tüm Anadolu kulüpleri adına, biz buralarda onlara karşı koyamazsak onlar da Avrupa'da Türk milletinin beklediği dereceyi elde edemeyecekler. Bunu çözmek gerekiyor. Oyun olarak da Avrupa'da 20 senede açılan makası kapatmamız lazım" diye konuştu.

"Arda Turan'a Avrupa'da birkaç önemli kulübün ilgisi oldu"

Teknik Direktör Arda Turan'a gelen transfer teklifleriyle ilgili de konuşan Kulaksız, "Sadece Shakhtar Donetsk değil, Arda Turan'a Avrupa'da birkaç önemli kulübün ilgisi oldu. Biz 2,5 sene önce Arda Hoca ile anlaştığımızda Eyüpspor yeni bir yapılanma içerisindeydi. Avrupa'da onun edindiği deneyim, teknik direktörlük hayatının başlangıcında hocamızın da gelişip takımımıza katkı vereceği, kendisini kanıtlayabileceği bir ortamı hazırlamamız gerekiyordu. Bu noktada söz birliğimiz vardı. İki, üç sene sonra da Avrupa'da önemli bir teklif gelmesi durumunda da ona iyi yerleri layık gördüğümüz için kolaylık sağlayacağımızı ifade etmiştik. Birbirimize verdiğimiz karşılıklı sözlerin iki taraf da arkasındadır. Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili bir karar vereceğiz. Giderse onun başarılarını takip edip onunla gurur duyacağız. Kalırsa da yeni sezon için en iyi şekilde planlamamızı yapıp önümüzdeki sene aynı çizgide mücadele edecek bir takım kuracağız. Arda Hocamızın durumu daha netlik kazanmadan yeni teknik direktör arayışı için bir şey söylemem doğru olmaz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL