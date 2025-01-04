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Eyüpspor, Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geride Bıraktı

Eyüpspor, Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor, Onvo Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Thiam ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle konuk takım öne geçti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Kaluzinski, Soner Dikmen (Dk. 11 Safuri), Larsson, Van de Streek, Gaich

ikas Eyüpspor : Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Ampem, Thiam

Goller: Dk. 32 ve 35 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 41 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor )

Sarı kart: Dk. 34 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.

6. dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanında topla buluşan Gaich'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol köşeden korner atışıyla gönderdiği ortaya ön direkte yükselen Vezo'nun kafayla arkaya indirdiği topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

34. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasında Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını işaret etti.

35. dakika penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci Piric'in sağından topu ağlarla göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

41. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Ampem'in ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından filelerle buluşturdu: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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