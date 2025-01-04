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Eyüpspor, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Eyüpspor, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor, Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Onvo Antalyaspor : Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 66 Samudio), Kaluzinski, Soner Dikmen (Dk. 11 Safuri), Larsson (Dk. 82 Milosevic), Van de Streek (Dk. 83 Gerxhaliu), Gaich (Dk. 66 Djenepo)

ikas Eyüpspor : Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın (Dk. 74 Emre Akbaba), Claro, Caner Erkin (Dk. 63 Umut Meraş), Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 63 Emre Mor), Ahmed Kutucu (Dk. 85 Dorukhan Toköz), Ampem, Thiam

Goller: Dk. 32 ve 35 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 41 Ahmed Kutucu, Dk. 62 Ampem (ikas Eyüpspor ), Dk. 48 Safuri (Onvo Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 34 Veysel Sarı, Dk. 67 Thalisson (Onvo Antalyaspor ), Dk. 53 Vezo, Dk. 67 Caner Erkin (Yedek kulübesi), Dk. 79 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor )

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yendi.

48. dakikada Akdeniz temsilcisi farkı 2'ye indirdi. Van de Streek'in sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Safuri'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3

58. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Gaich'in şutunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

62. dakikada eflatun-sarılı ekip, farkı yeniden 3'e çıkardı. Thiam'ın orta sahadan pas verdiği Ampem, sol çaprazda öne çıkan kaleci Kenan Piric'i çalımlayıp ceza sahasına girdi ve topu filelerle buluşturdu: 1-4

66. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Van de Streek'in kafayla şutunda, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

75. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol çaprazdan şutunda top, direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Karşılaşmayı, İstanbul ekibi 4-1 kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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