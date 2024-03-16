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Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası Osmaniye'de Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' Osmaniye'de başladı. Ev hanımları ve çalışan kadınları spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 7 takım katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

Turnuvaya kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 2 grupta, 7 takım katılıyor.

Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva Altıneller ile Efedrin takımlarının maçı ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından başlama vuruşu yapılan maçı Efedrin 2-0 kazandı.

22 Mart'a kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.

Kaynak: AA / Spor

Voleybol Osmaniye Gençlik Spor Turnuva Etkinlik Spor Güncel Haberler

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