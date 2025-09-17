Evin Demirhan Yavuz, Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalyayı Rakiplerinin Desteğiyle Aldı

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, madalyasını rakiplerinin desteğiyle alabildi.

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 50 kiloda bronz madalya kazanan Evin'i, bacağı sargılı katıldığı madalya töreninde kürsüye rakipleri kucaklarında taşıdı.

Milli sporcuyu tören alanına kucaklayarak getiren rakipleri Evin'i madalyasını alacağı kürsünün üçüncü basamağına bıraktı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, milli sporcunun bronz madalya mücadelesinde özverili performans gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Evin Demirhan Yavuz ülkemizi gururlandırdı ve madalyasını rakiplerinin desteğiyle alabildi. Sporcumuzu göstermiş olduğu azimden, ilham dolu ve başarının kolay kazanılmadığını gösteren davranışından dolayı tebrik ediyoruz." denildi.