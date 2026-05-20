Haberler

EuroLeague'in en başarılı takımı Real Madrid

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Organizasyonda 11 şampiyonluk yaşayan Real Madrid, kupayı en çok kazanan takım olarak öne çıkıyor - Bu sezon Dörtlü Final'de yer alan takımlarından Olympiakos 3, Fenerbahçe 2 kez şampiyonluk yaşadı - Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova 8, Panathinaikos 7, Maccabi 6, Varese ise 5 şampiyonluk elde etti

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Real Madrid, elde ettiği 11 şampiyonlukla en başarılı takım olarak öne çıkıyor.

EuroLeague'de Dörtlü Final organizasyonu, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya temsilcileri Real Madrid ile Valencia Basket ve Yunanistan ekibi Olympiakos mücadele edecek.

Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 11 kez kupayı müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, EuroLeague'de 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

Olympiakos, 3 kez şampiyon oldu

Avrupa Ligi'nde normal sezonu zirvede bitiren Olympiakos, 3 şampiyonluk yaşadı.

Organizasyonda ilk kez 1997'de kupanın sahibi olan Yunanistan temsilcisi, 2012 ve 2013'te de art arda şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, iki defa Avrupa basketbolunun zirvesine çıktı

Sarı-lacivertli takım, Basketbol Avrupa Ligi'nde iki kez şampiyonluk elde etti.

EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da kazanan Fenerbahçe Beko, 2025'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kupayı müzesine götürdü.

Valencia, ilk şampiyonluğunun peşinde

İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez mücadele edecek.

İkinci sırada bitirdiği normal sezonda sergilediği performansla dikkati çeken, play-off'ta ise Panathinaikos AKTOR'u eleyen İspanya ekibi, büyük bir sürprize imza atarak organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

CSKA Moskova 8, Panathinaikos 7 kez kazandı

EuroLeague'de Real Madrid'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar CSKA Moskova ile Panathinaikos oldu.

Rus ekibi organizasyonda 8 kez zirveye çıkarken, bu sezon ev sahibi olmasına rağmen Dörtlü Final'de yer alamayan Panathinaikos ise 7 şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde Maccabi Rapyd 6, Varese 5, EA7 Emporio Armani Milan, ASK Riga ve Split 3'er, Barcelona, Virtus Bologna, Anadolu Efes, Cantu ve Cibona ise 2'şer kez kupanın sahibi oldu.

Organizasyonda Dinamo Tiflis, Joventut Badalona, Zalgiris, Bosna, Virtus Roma, Partizan ve Limoges ise birer defa şampiyonluğa ulaştı.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.

Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka olarak oynandı.

Avrupa Ligi'nde 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.

EuroLeague'in şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

YılYerFinalistlerŞampiyon
1958Riga/SofyaASK Riga-Akademik SofyaASK Riga
1959Riga/SofyaASK Riga-Akademik SofyaASK Riga
1960Tiflis/RigaASK Riga-Dinamo TiflisASK Riga
1961Riga/MoskovaCSKA Moskova-ASK RigaCSKA Moskova
1962CenevreDinamo Tiflis-Real MadridDinamo Tiflis
1963Madrid/MoskovaCSKA Moskova-Real MadridCSKA Moskova
1964Brno/MadridReal Madrid-Spartak BrnoReal Madrid
1965Moskova/MadridReal Madrid-CSKA MoskovaReal Madrid
1966BolognaSimmenthal Milano-Slavia PragSimmenthal Milano
1967MadridReal Madrid-Simmenthal MilanoReal Madrid
1968LyonReal Madrid-Spartak BrnoReal Madrid
1969BarselonaCSKA Moskova-Real MadridCSKA Moskova
1970SaraybosnaIgnis Varese-CSKA MoskovaIgnis Varese
1971AntwerpCSKA Moskova-Ignis VareseCSKA Moskova
1972Tel AvivIgnis Varese-Jugoplastika SplitIgnis Varese
1973LiegeIgnis Varese-CSKA MoskovaIgnis Varese
1974NantesReal Madrid-Ignis VareseReal Madrid
1975AntwerpIgnis Varese-Real MadridIgnis Varese
1976CenevreMobilgirgi Varese-Real MadridMobilgirgi Varese
1977BelgradMaccabi Tel Aviv-M. VareseMaccabi Tel Aviv
1978MünihReal Madrid-M. VareseReal Madrid
1979GrenobleBosna Sarajevo-Emerson VareseBosna Sarajevo
1980BerlinReal Madrid-Maccabi Tel AvivReal Madrid
1981StrasbourgMaccabi Tel Aviv-Synudine BolognaMaccabi Tel Aviv
1982KölnSquibb Cantu-Maccabi Tel AvivSquibb Cantu
1983GrenobleFord Cantu-Billy MilanFord Cantu
1984CenevreBanco di Roma-BarcelonaBanco di Roma
1985AtinaCibona Zagreb-Real MadridCibona Zagreb
1986BudapeşteCibona Zagreb-ZalgirisCibona Zagreb
1987LozanTracer Milan-Maccabi Tel AvivTracer Milan
1988GentPhilips Milan-Maccabi ElitePhilips Milan
1989MünihJugoplastika Split-Maccabi EliteJugoplastika Split
1990ZaragozaJugoplastika Split-BarcelonaJugoplastika Split
1991ParisPOP 84 Split-BarcelonaPOP 84 Split
1992İstanbulPartiza-Joventut BadalonaPartizan
1993AtinaLimoges-BenettonLimoges
1994Tel AvivJoventut Badalona-OlympiakosJoventut Badalona
1995ZaragozaReal Madrid-OlympiakosReal Madrid
1996ParisPanathinaikos-BarcelonaPanathinaikos
1997RomaOlympiakos-BarcelonaOlympiakos
1998BarcelonaKinder Virtus Bologna-AEKKinder Virtus Bologna
1999MünihZalgiris-Kinder BolognaZalgiris
2000SelanikPanathinaikos-Maccabi ElitePanathinaikos
2001Paris(Suprolig)Maccabi Tel Aviv-PanathinaikosMaccabi Tel Aviv
2001Bologna/VitoriaKinder Virtus Bologna-TAU CeramicaKinder Virtus Bologna
2002BolognaPanathinaikos-Kinder Virtus BolognaPanathinaikos
2003BarcelonaBarcelona-BenettonBarcelona
2004Tel AvivMaccabi Elite-Skipper Fortitudo BolognaMaccabi Elite
2005MoskovaMaccabi Elite-TAU CeramicaMaccabi Elite
2006PragCSKA Moskova-Maccabi EliteCSKA Moskova
2007AtinaPanathinaikos-CSKA MoskovaPanathinaikos
2008MadridCSKA Moskova-Maccabi EliteCSKA Moskova
2009BerlinPanathinaikos-CSKA MoskovaPanathinaikos
2010ParisRegal Barcelona-OlympiakosRegal Barcelona
2011BarcelonaPanathinaikos-Maccabi ElectraPanathinaikos
2012İstanbulOlympiakos-CSKA MoskovaOlympiakos
2013LondraOlympiakos-Real MadridOlympiakos
2014MilanoMaccabi Electra-Real MadridMaccabi Electra
2015MadridReal Madrid-OlympiakosReal Madrid
2016BerlinCSKA Moskova-Fenerbahçe ÜlkerCSKA Moskova
2017İstanbulFenerbahçe Ülker-OlympiakosFenerbahçe Ülker
2018BelgradReal Madrid-Fenerbahçe DoğuşReal Madrid
2019VitoriaCSKA Moskova-Anadolu EfesCSKA Moskova
2021KölnAnadolu Efes-BarcelonaAnadolu Efes
2022BelgradAnadolu Efes-Real MadridAnadolu Efes
2023KaunasReal Madrid-OlympiakosReal Madrid
2024BerlinPanathinaikos-Real MadridPanathinaikos
2025Abu DabiFenerbahçe Beko-MonacoFenerbahçe Beko
NOT: Basketbol Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!

Festivalde dehşet: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!
Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Yeni virüs Oytun Erbaş'ı tedirgin etti: Dünya tarihini değiştirebilir
MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor

MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor
Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti

Önünü kesip uzattı, aldığı yanıtla yıkıldı

Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Milyonların hesabına çift maaş gibi para yatacak
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale