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EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

Spor Haberleri

Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

THY EuroLeague'de şampiyon Real Madrid! Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u Sergio Llull'ün bitime 3.2 saniye kalan isabetiyle 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

HEM FUTBOLDA HEM BASKETBOLDA ZİRVEDE

İspanyol devi hem futbolda hem basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda kupayı en çok kazanan kulüp konumunda.

EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

5 YILLIK HASRET BİTTİ

Son olarak 2017-18 sezonunda finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 85-80 mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid'in 5 yıllık şampiyonluk hasreti son buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi (14 kupa) 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22

EuroLeague (11 kupa) 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1973-74, 1977-78, 1979-80, 1994-95, 2014-15, 2017-18, 2022-23

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid Spor Haberler

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