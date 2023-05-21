THY EuroLeague'de şampiyon Real Madrid! Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u Sergio Llull'ün bitime 3.2 saniye kalan isabetiyle 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

HEM FUTBOLDA HEM BASKETBOLDA ZİRVEDE

İspanyol devi hem futbolda hem basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda kupayı en çok kazanan kulüp konumunda.

5 YILLIK HASRET BİTTİ

Son olarak 2017-18 sezonunda finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 85-80 mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid'in 5 yıllık şampiyonluk hasreti son buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi (14 kupa) 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22

EuroLeague (11 kupa) 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1973-74, 1977-78, 1979-80, 1994-95, 2014-15, 2017-18, 2022-23