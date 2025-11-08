Haberler

Euroleague 9. Hafta Sonuçları: Fenerbahçe Galip, A. Efes Yenildi

Güncelleme:
Euroleague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ASVEL'i 81-67 mağlup ederken, A. Efes, Olimpia Milano'ya 97-93 kaybetti. Fenerbahçe 4. galibiyetini alarak 13. sırada yer alırken, A. Efes 6. mağlubiyetini alarak 16. sırada bulunuyor.

Euroleague'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde ASVEL'i mağlup ederken, A. Efes ise konuk ettiği Olimpia Milano'ya kaybetti.

Euroleague'de 9. hafta maçları dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL'i 81-67'lik skorla yendi ve 4. galibiyetini elde etti. A. Efes ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı Olimpia Milano'ya 97-93 kaybetti ve 6. mağlubiyetini aldı. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise deplasmanda Kızılyıldız'a 86-68 yenildi.

Lider Zalgiris Kaunas

Euroleague'de geride kalan 9 haftada Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe haftayı 13. sırada kapattı. A. Efes de 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 16. sırada yer alıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle haftayı 8. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 2 galibiyeti olan ASVEL var.

Euroleague'de 9. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Kızılyıldız: 86 - Panathinaikos: 68

Fenerbahçe Beko: 81 - ASVEL: 67

Dubai Basketbol: 97 - Hapoel Tel Aviv: 109

Baskonia: 87 - Virtus Bologna: 76

Maccabi Tel Aviv: 107 - Monaco: 112

Paris Basketbol: 82 - Bayern Münih: 86

A. Efes: 93 - Olimpia Milano: 97

Zalgiris Kaunas: 86 - Valencia Basket: 77

Olympiakos: 80 - Partizan: 71

Barcelona: 92 - Real Madrid: 101 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
