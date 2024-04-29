EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını 95-79'luk skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirmişti. EuroLeague yönetimi, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Ergin Ataman'a ceza verdi.

ATAMAN'A 35 BİN EURO PARA CEZASI

EuroLeague organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin avro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin avro para cezası verildi. Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin avro para cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Müsabakanın ardından konuşan Ataman, "Maccabi staff'ından biri 'İsrail'de göreceksin, Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos'un koçuyum. Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" açıklamasını yapmıştı.