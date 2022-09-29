EuroBasket öncesi olay olmuştu! Milli basketbolcu sessizliğini bozdu

EuroBasket 2022'ye madalya umuduyla giden ve son 16 turunda turnuvaya veda eden A Milli Takım'da turnuva öncesi Ömer Faruk Yurtseven kadroya dahil olmayarak tepkileri beraberinde getirmişti. A Milli Takım koçu Ergin Ataman birden fazla genç basketbolcuya çağrıda bulunmuş, fakat Ömer Faruk Yurtseven tarafından bu çağrılar karşılıksız bırakılmıştı. Milli basketbolcu sessizliğini bozdu ve A Milli Takım'a neden katılmadığını açıkladı.

NBA'de Miami Heat forması giyen ve geçtiğimiz sezon Adebayo'nun yokluğunda ligde aldığı süreleri iyi değerlendiren Yurtseven, NBA'de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 18 Ekim'de başlayacak NBA yeni sezonu öncesinde takımı ile birlikte Bahamalar'da kampta olan Yurtseven, Sun Sentinel'e verdiği röportajda verdiği kararın arkasında durdu.

"KADRODAKİ YERİMİ HAK ETMEM GEREKİYOR"

Koça kadrodaki yerimi hak ettiğimi göstermem gerekiyor diyen Yurtseven, "Hiçbir şey size verilmez. Siz kazanmak zorundasınız. Odaklanmam ve hazır olmam gereken bir yazdı ve ben de öyle yaptım." sözleriyle milli takıma neden katılmadığı açıkladı.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ"

EuroBasket 2022 öncesi Ömer Faruk Yurtseven'e birden fazla çağrıda bulunarak Yurtseven'in kadroya dahil olmasını bekleyen Ergin Ataman, "Ömer Faruk'un benden veya Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan değil, Türk halkından özür dilemesi gerekiyor. Milli takıma tüm oyuncuların gönülden isteyerek gelmesi gerekiyor." sözlerini kullanmıştı.