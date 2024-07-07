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EURO 2024 Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı final eşleşmeleri belli oldu. İngiltere'nin İsviçre'yi yenerek yarı finale yükseldiği turnuvada, A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya mağlup olarak elendi. Yarı finalde İspanya-Fransa ve Hollanda-İngiltere maçları oynanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final turu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere, seri penaltı atışlarına giden maçta İsviçre'yi 5-3 yenerek yarı finale yükseldi. Günün son maçında ise A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin'de karşılaştı. Milliler 1-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında kalesinde iki gol gördü ve maçı 2-1 kaybetti. Portakallar adını son 4'e yazdıran ekip oldu. Bu sonuçların ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı finalde oynanacak maçlar şöyle:

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Hollanda İspanya İsviçre Fransa Futbol Spor Güncel Haberler

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