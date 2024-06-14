EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 yendi.
EURO 2024'ün ilk maçında ev sahibi Almanya, Steve Clarke yönetimindeki İskoçya ile kozlarını paylaştı.
WIRTZ PERDEYİ AÇTI
Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Almanya, karşılaşmanın 10. dakikasında Florian Wirtz'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.
MUSIALA 2 YAPTI
Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran Almanya bu kez de 18. dakikada yıldız futbolcu Musiala'nın şahane golüyle durumu 2-0'a getirdi.
HAVERTZ PENALTIDAN ATTI
Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Almanya penaltı kazandı. Topun başına geçen Havertz, skoru 3-0 yaptı. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
FULLKRUG 4 YAPTI
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren yıldız futbolcu Füllkrug, 68. dakikada mükemmel bir gol atarak takımını 4-0 öne geçirdi.
RUDIGER KENDİ KALESİNE ATTI
Mücadelenin 87. dakikasında Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle skor 4-1 oldu.
EMRECAN SON ANDA ATTI
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Emre Can durumu 5-1 yaptı ve maçın skorunu belirledi. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Almanya 3 puanı hanesine yazdırdı.