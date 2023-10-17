EURO 2024 Elemeleri Devam Ediyor

EURO 2024 elemeleri C, G ve H gruplarında oynanan 7 karşılaşmayla devam etti. İngiltere, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek biletini aldı. Kazakistan ise Finlandiya'yı deplasmanda 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçlar öncesinde ise Brüksel'deki saldırıda hayatını kaybeden İsveç taraftarları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

C Grubu'nda İngiltere ile İtalya, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiltere, sahasında konuk ettiği İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve EURO 2024 biletini aldı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Kane (2) ve Rashford kaydetti. İtalya'nın tek golü ise Scamacca'dan geldi.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV, KAZAKİSTAN'A GALİBİYETİ GETİRDİ

H Grubu maçında Kazakistan, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov attı. Finlandiya'nın tek golü ise Robert Taylor'dan geldi. Bu sonucun ardından Kazakistan 15 puana yükselirken, Finlandiya 12 puanda kaldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

C GRUBU

İngiltere - İtalya: 3-1

Malta - Ukrayna: 1-3

G GRUBU

Sırbistan - Karadağ: 3-1

Litvanya - Macaristan: 2-2

H GRUBU

Finlandiya - Kazakistan: 1-2

San Marino - Danimarka: 1-2

Kuzey İrlanda - Slovenya: 0-1

MAÇLAR ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Dün gece Brüksel'de meydana gelen saldırıda 2 İsveç taraftarının yaşamını yitirmesi üzerine bu gece oynanan tüm EURO 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.