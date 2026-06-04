Haberler

Samuel Eto'o, İspanya'da vergi kaçırmayla ilgili hukuk mücadelesini 21 yıl sonra kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005'ten beri süren vergi kaçırma davasını kazandı. Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun itirazlarını haklı bularak yaklaşık 900 bin avro ödenmesine ilişkin kararları iptal etti. Karar temyize açık.

Eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005 yılından bu yana devam eden hakkındaki vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davayı kazandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Eto'o'nun 2017 ve 2019 yıllarında iki ayrı mahkeme tarafından kendisine verilen kararlara karşı yaptığı itirazları haklı buldu.

Kamerunlu futbolcu, 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da forma giydiği dönemde imaj haklarından elde ettiği önemli geliri, kişisel gelir vergisi beyannamesinde taşınır sermaye geliri olarak vergilendirmesi gerekirken bunu beyan etmediği için yargılanmıştı.

Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun İspanya Vergi Dairesine yaklaşık 900 bin avro ödemesinin ibraz edildiği diğer iki mahkemenin kararlarını iptal etti.

Eto'o 21 yıl süren hukuk mücadelesinde kazansa da, kararın Yüksek Mahkeme'de temyize gitme yolunun açık olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak

Bernardo'ya 50 milyon harcamayıp dümeni tanıdık bir yıldıza kırdılar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldi
Beşiktaş, Trossard için Arsenal ile masaya oturuyor

Görüşmeler başlıyor! Şampiyon Arsenal'den Süper Lig devine transfer
Muhittin Böcek'in 'Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro verdim' ifadesi HTS ve baz kayıtlarında

Muhittin Böcek'in rüşvet iddiası teknik takibe takıldı

CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava

CHP'li başkan hakkında dava! Hem hapis hem de siyasi yasak isteniyor
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Reha Muhtar'a veda! Son vasiyetini tabutu başında oğlu yerine getirdi

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>