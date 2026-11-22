Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali, farklı ülkelerden ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle kültürleri bir araya getiriyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki festivalde dünyanın farklı bölgelerinin geleneksel sporları, yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dünya Etno spor Birliği yönetim kurulu üyesi Ana Claudia Collado Garcia, AA muhabirine açıklamasında festivalin, çeşitli ülkelerin kültürel geleneklerinin bir arada yaşadığı bir yer olduğunu söyledi.

Oyunlar aracılığıyla "evrensel dilin" görülebildiğini aktaran Garcia, "İnsanların festivalde aileleriyle birlikte bu deneyimi paylaşması kültürler arası etkileşim açısından büyük önem taşıyor. Her türlü yerde aynı karşılığı buluyor. Türk kültürünün ve burada bir arada yaşayan diğer kültürlerin Araplar tarafından bu etkinlikte ne denli büyük bir coşkuyla sahiplenildiğini görmek çok ilginç." ifadelerini kullandı.

Meksika Yerli, Geleneksel Oyunlar ve Sporlar Federasyonu Başkanı da olan Garcia, Meksika ve Latin Amerika etkinliklerine de ilginin yoğun olduğunu vurgulayarak "Farklı ülkelerin stantları, yöresel yemekleri ve Amerika kıtasına özgü sporlar gibi keşfedilecek pek çok ilginç etkinlik bulunuyor. Biz Meksika olarak binlerce yıllık bir oyun olan ve Latin Amerika ve Mezoamerika ritüelleriyle bağlantılı "Pelota Purepecha" (Purepecha top oyunu) gösterisi sunuyoruz. Aynı şekilde Arjantin'in ulusal sporu "Pato" ve Kolombiya'nın milli sporu "Tejo"da bu büyük kültürel çeşitliliğin bir parçası." bilgilerini verdi.

"Gördüğüm ilgiden şaşkınlık duydum"

Etno spor Kültür Festivali'ne katılan Litvanya Etno spor Komitesi genel sekreteri Elmyra Baljanaite, gördükleri yoğun ilgi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Festivalde bulunmaktan mutlu olduğunu anlatan Baljanaite, "Gördüğüm ilgiden şaşkınlık duydum. Ziyaretçilerin tamamına yakını standımızı ziyaret etti ve bu tür masa oyunları hakkında sorular sordu. Kadınlar, çocuklar ve erkekler oyunlara katılım gösteriyor. Geleneklerimize yönelik bu ilgiyi görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor." dedi.

Litvanya'nın geleneksel spor dallarını temsil edebildikleri için gururlu olduklarını vurgulayan Baljanaite, "Bugün burada geleneksel masa oyunlarımızı da tanıtıyoruz. Ülkemizin kültürel değerlerini, geleneklerini ve güçlü yönlerini sergilemek bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Ülke dışındaki festivallere katılarak geleneksel sporlarını tanıtıyorlar

Baljanaite, geleneksel oyunlarını korumak ve yaşatmak için birçok çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Erasmus projelerinde de yer aldıklarını ifade eden Baljanaite, "Yurt içinde ve yurt dışındaki festivallere de katılarak Litvanya'nın geleneksel sporlarını anlatıyor ve tanıtıyoruz. Böylece kültürel mirasımızı farklı ülkelerden insanlarla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etnospor Kültür Festivali'nde Litvanya standının önünde kurulan masalarda misafirlere, özellikle çocuklara, Fortress, Fox and Geese (Kale, Tilki ve Kazlar) oyununu öğrettiklerini kaydeden Baljanaite sözlerini şöyle tamamladı:

"Litvanya'da bu oyunların yanı sıra çok daha fazla geleneksel spor dalımız var örneğin güreş de yapıyoruz. Ayrıca Ritinis veya Litvanya Ritinisi olarak bilinen, iki takımın karşı karşıya geldiği çok eski ve geleneksel bir takım oyunumuz bulunuyor. Bunların dışında geleneksel oyun meydanlarında oynanan başka oyunlarımız da var."

Kaynak: AA