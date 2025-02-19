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Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu, ülkenin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının tamamını erteledi. Ertelenen müsabakalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı futbol karşılaşmalarını da vurdu.

2. VE 3. LİG MAÇLARININ TAMAMI ERTELENDİ

Etkili kar yağışı nedeniyle Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları ertelendi. TFF, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerinin tamamının ertelendiğini duyurdu. Ertelenen karşılaşmalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

15 İL DE İSE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle tatil haberleri de peş peşe geldi. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Ordu, Muş, Siirt, Gümüşhane, Hakkari, Yozgat, Bayburt, Trabzon, Giresun, Erzincan, Sivas, Artvin ve Kırklareli'nde eğitime 1 gün ara verildi.

Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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