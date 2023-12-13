Eskişehirspor Teknik Heyeti ve Futbolcular, Aşçılarını Anmak İçin Bir Araya Geldi

Eskişehirspor teknik heyeti ve futbolcular, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kulübün emektar aşçısı Hasan Anasız'ı kabri başında andı.

Eskişehirspor Kulübünde yıllarca aşçılık görevini yürüten Hasan Anasız geçtiğimi hafta hayatını kaybetmişti. Eskişehirspor teknik heyeti ve futbolcular, ligde geçen hafta pazar günü oynanan Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasman maçından dolayı merhum Hasan Anasız'ın cenaze katılamadı. Futbolcular ve teknik heyet, bugün kulüpte yıllarca çalışan aşçı Hasan Anasız'ı kabri başında andı. Futbolcular Hasan ustanın kabrine karanfiller bıraktı. Kulüpten emektar aşçının vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda ise "Hasan ustamızı sevgi ve saygıyla anıyor, yakınlarına sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR