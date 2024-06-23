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Eskişehirspor Taraftarları Türkiye-Portekiz Maçında Almanya'da

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Eskişehirspor taraftarı, Türkiye-Portekiz maçını izlemek için Almanya'nın Dortmund kentine gitti ve kırmızı-siyahlı bayraklarını açarak dikkatleri üzerlerine çekti.

Türkiye- Portekiz maçını izlemek için Almanya'nın Dortmund kentine giden Eskişehirspor taraftarı, kent meydanında kırmızı-siyahlı bayraklarını açarak tüm dikkatleri üzerlerine topladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı. Dortmund'da oynanan karşılaşmaya dünyanın her yerinden Türkler akın etti. Eskişehirspor taraftarları da Türkiye - Portekiz maçında milli sporculara destek olmak için Almanya'ya gitti. Maçı tribünlerden canlı olarak takip eden Eskişehirsporlular, kırmızı-siyahlı bayrakları Dortmund'da dalgalandırdı. Şehir meydanında açtıkları bayrakla tüm dikkatleri üzerlerine toplayan taraftarlar, Eskişehirspor'un adını Avrupa Futbol Şampiyonası'nda duyurdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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