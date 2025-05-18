Eskişehirspor taraftarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlama yapılmaması amacıyla sokaklara dökülen Eskişehirspor taraftarı, "Cimbom pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sloganları atarak kent merkezinde dolaştı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.
ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası yurt genelinde kutlamalar yapılırken, Eskişehir'de Eskişehirspor taraftarı sokaklara döküldü.
"CİMBOM PABUCU YARIM, ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM"
Galatasaray taraftarının kutlama yapmasını engellemek amacıyla formaları ve atkıları ile birlikte kent merkezinde dolaşan Eskişehirsporlular, "Cimbom pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sloganları attı.
POLİS, GENİŞ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI
Taraftarın kalabalık gruplar halinde gezdiği esnada bir taşkınlık yaşanmaması amacıyla polis ekiplerince çeşitli güvenlik tedbirleri alındı.